Парламент Азербайджана принял отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) был заслушан отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год.

Отчет представил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в 2019 году было проведено 47 аудиторских проверок и 6 аналитических исследований, 28 аудитов на соответствие законодательству, 7 финансовых аудитов, 8 аудитов на соответствие, а также впервые - 4 аудита эффективности.