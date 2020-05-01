Парламент Азербайджана принял отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год
БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) был заслушан отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год.
Отчет представил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что в 2019 году было проведено 47 аудиторских проверок и 6 аналитических исследований, 28 аудитов на соответствие законодательству, 7 финансовых аудитов, 8 аудитов на соответствие, а также впервые - 4 аудита эффективности.
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