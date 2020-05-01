Парламент Азербайджана принял отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) был заслушан отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год.

Отчет представил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что в 2019 году было проведено 47 аудиторских проверок и 6 аналитических исследований, 28 аудитов на соответствие законодательству, 7 финансовых аудитов, 8 аудитов на соответствие, а также впервые - 4 аудита эффективности.

"Аудит – многоэтапный процесс, и в ходе данного процесса осуществлено обсуждение каждого нарушения, определенного объектом стороннего государственного финансового контроля. В отчете обобщены результаты 43 финансовых аудитов и аудитов соответствия. Допущенные нарушения квалифицированы, и определены число и особый вес от общей сумму по каждой структуре, где проведен аудит. В прошлом году аудиторами Счетной палаты выявлено 561 нарушение», - сказал Вугар Гюльмамедов.

“По сравнению с прошлым годом, число контрольных мер по квалифицированным недостаткам, выявленным по итогам 2019 года, снизилось на 18,9 процента, а число недостатков – на 21,4 процента. В результате по сравнению с 2018 годом в числе недостатков, приходящих на единицу мероприятия, снизилось на три процента», - подчеркнул Вугар Гюльмамедов.

По его словам, результаты финансовых аудитов и аудитов соответствия показали, что основные нарушения были зафиксированы в сфере бюджетного законодательства, государственных закупок, государственных капитальных вложений, а также немало нарушений было выявлено в сфере бухгалтерского учета и отчетности.

“Анализ допущенных недочетов, и наиболее часто выявленные нарушения говорят о том, что контроль за государственным средствами, в первую очередь, заключается в организации контроля над прозрачностью осуществления государственных закупок и эффективным использованием государственного имущества», - уточнил Гюльмамедов.

Он также отметил, что в 2019 году было обеспечено восстановление средств в размере 21,3 миллиона манатов, из которых 19,6 миллиона манатов поступили в государственный бюджет, а 1,3 миллиона манатов – в фонд внебюджетного государственного фонда.

“В 2019 году были обеспечены реабилитация товаров и материалов в натуральной форме стоимостью три миллиона манатов, реализация невыполненных работ на 1,1 миллиона манатов, переплаченные 2,8 миллиона манатов были компенсированы за счет последующей оплаты, было обеспечено погашение дебиторской задолженности в размере 5,4 миллиона манатов и аннулирование необоснованной кредиторской задолженности в размере 376 тысяч манатов», - отметил Вугар Гюльмамедов.

Он отметил, что хотя часть бюджетных расходов реализована в соответствии законодательством, они считаются неэффективными по некоторым критериям.

“За отчетный период наряду с аудитом эффективности, как и было в предыдущие годы, были обобщены и некоторые операции, посчитанные нами как неэффективные, и эти операции в целом были оценены в размере 75 миллионов манатов. Под неэффективным использованием, подразумевается неиспользование в течение года выделенных средств, закупка товаров в количестве, превышающем потребность, и хранение их в складах, неосуществление закупок и обслуживания, которые можно было бы реализовать по более низкой цене, неиспользование подходящих условий контрактов, заключенных по государственным закупкам, при использовании государственных средств, недостижение или частичное достижение задач, определенных государственной программой», - подытожил Вугар Гюльмамедов.

После обсуждений отчет были принят большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)