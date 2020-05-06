Сахиль Бабаев назвал категории лиц, не считающихся безработными

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, согласно законодательству о занятости, к числу занятых относятся предприниматели, лица, работающие по трудовому договору или же договору гражданско-правового характера, а также те, кто имеет в собственности земельные участки, пригодные к ведению сельхоздеятельности, члены семейных фермерских хозяйств и ряд других категорий граждан. Лица, относящиеся к этим категориям, безработными не считаются.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в среду Trend.

По его словам, информация об обратившихся за единовременной выплатой гражданах, на имя которых зарегистрирован активный VÖEN, либо работающих по трудовому, служебному договору или договору гражданско-правового характера, тех, кто имеет в собственности земельный участок, получена из электронных баз соответствующих структур: "На основе именно этой информации, без человеческого фактора, в электронном порядке было принято решение, и обращение этих лиц было отклонено. Среди обратившихся были люди с достаточными и даже высокими материальными возможностями. Были и те, в собственности которых по 2 и более объектов недвижимости, автомобили и пр. Их обращения были отклонены».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)