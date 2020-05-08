Анар Алиев: Вопрос о сокращении численности работников находится под регулярным контролем

БАКУ/Trend/ - Карантинные меры были бы серьезно нарушены, если бы средства в 190 манатов для безработных не назначались по электронной системе.

Об этом в интервью телеканалу Yeni TV сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, прием обращений в связи с данной выплатой был осуществлен в электронной форме.

Замминистра отметил, что в период пандемии были сохранены места работы и заработные платы 1 млн. 600 тыс. наемных работников.

Алиев добавил, что в период пандемии Госслужба трудовой инспекции контролирует ситуацию по заключению трудовых договоров и сокращению штата работников по стране.

Замминистра сказал, что 600 тысячам малообеспеченным лицам - безработным и неформально работающим - в связи с режимом особого карантина были выплачены средства в 190 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)