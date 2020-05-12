В Азербайджане для получения финансовой помощи обратились свыше 127 тыс. налогоплательщиков

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается оказание государственной финансовой поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса COVİD-19, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики.

В рамках утвержденного Кабинетом министров Плана мероприятий по исполнению распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года "О ряде мер, направленных на снижение негативного влияния коронавирусной пандемии и последовавших за ней резких колебаний на мировых энергетических и фондовых рынках на экономику, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и субъекты предпринимательства", за средствами для выплаты определенной части заработной платы наемным работникам обратились 26 721 налогоплательщик, и для получения финансовой помощи 100 374 частных (микро) предпринимателя, в целом - 127 095 налогоплательщиков.

Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодняшний день обращениям составляет 91,1 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусматривается выплатить на первом этапе составляет 45,5 миллиона манатов. Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 43,56 миллиона манатов 21 820 налогоплательщикам для выдачи зарплаты 192 649 наемным работникам.

В рамках данной программы рассмотрены и утверждены обращения 91 680 предпринимателей, и представлены минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям этой категории составляет 55,08 миллиона манатов. Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 52,8 миллиона манатов 87 393 частным (микро) предпринимателям.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)