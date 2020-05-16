БАКУ /Trend/ - Завершены выплаты всех пенсий за май месяц.

Как передает Trend, об этом сообщил начальник отдела общественных связей и коммуникаций министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По его словам, из 1 268 090 (в том числе 646 150 человек в возрасте 65 лет и старше) пенсий с 6-го по 8-е мая было выплачено до 408 490 (в том числе 213 137 человек в возрасте 65 лет и старше) пенсионерам зарегистрированным в Баку, Сумгаите, Абшероне и Нахчыванской АР.

Фазиль Талыбов добавил, что 15 мая выплаты 859 600 пенсионерам, военнослужащим и лицам имеющим специальные звания (в том числе 433 013 в возрасте 65 лет и старше) в других городах и районах, были переведены на их банковские счета.