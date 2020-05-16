Завершены выплаты всех пенсий за май месяц
БАКУ /Trend/ - Завершены выплаты всех пенсий за май месяц.
Как передает Trend, об этом сообщил начальник отдела общественных связей и коммуникаций министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.
По его словам, из 1 268 090 (в том числе 646 150 человек в возрасте 65 лет и старше) пенсий с 6-го по 8-е мая было выплачено до 408 490 (в том числе 213 137 человек в возрасте 65 лет и старше) пенсионерам зарегистрированным в Баку, Сумгаите, Абшероне и Нахчыванской АР.
Фазиль Талыбов добавил, что 15 мая выплаты 859 600 пенсионерам, военнослужащим и лицам имеющим специальные звания (в том числе 433 013 в возрасте 65 лет и старше) в других городах и районах, были переведены на их банковские счета.
Лента новостей
Яшар Алиев назначен на должность заместителя заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана
Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в области энергетики и промысловой промышленности
Каждому артисту нужна поддержка публики - директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиева
Рамин Байрамлы: Вторая волна инфицирования коронавирусом будет зависеть от степени социальной ответственности граждан
Рамин Байрамлы: В Азербайджане число проводимых тестов, приходящихся на 1 млн человек, превышает 22 тыс
Ибрагим Мамедов: Несмотря на случаи инфицирования в период смягчения режима карантина, ситуация находится под контролем
Правительство Азербайджана одним из первых приняло своевременные меры по борьбе с коронавирусом - российский эксперт
Эльчин Мирзабейли: Беседу представителей радикальной оппозиции в лучшем случае можно назвать "видеозлословием"
В Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 53, скончался 1 человек – Оперативный штаб
Новый сервис «Лаборатории Касперского» поможет компаниям узнать об их данных, доступных для злоумышленников
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес-модель и надежные акционеры – это самая проверенная защита в переломный момент» (Интервью)
Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell» - самым рейтинговым сервисом клиентской поддержки в Азербайджане
Федеральный Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева