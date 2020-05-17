Новоназначенный руководящий состав министерства экономики представлен коллективу

БАКУ /Trend/ - По указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях обеспечения деятельности министерства экономики были утверждены положения служб, входящих в структуру министерства, а также проведены кадровые назначения в руководство этих структур.

Как сообщает Trend, министр экономики Микаил Джаббаров представил новоназначенных высокопоставленных чиновников государственным службам при министерстве экономики. Подчеркнув задачи, поставленные руководством страны перед министерством экономики, Джаббаров отметил, что деятельность служб должна служить целям социально-экономической стратегии, и отметил, что новоназначенные кадры должны оправдать доверие главы государства.

Отметим, что указом Президента Азербайджана Орхан Назарли назначен на должность заместителя начальника Государственной налоговой службы при минэкономики, Метин Эйнуллаев - на должность заместителя начальника Государственной службы по вопросам имущества при минэкономики, Сахиб Мамедов - на должность заместителя начальника Государственной антимонопольной службы и контроля над потребительским рынком при минэкономики. Они также будут исполнять обязанности начальников соответствующих государственных служб.