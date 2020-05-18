Система адресной социальной помощи в Азербайджане будет интегрирована в программу самозанятости

БАКУ /Trend/ - Ознакомление с материально-бытовыми условиями граждан, обратившихся для получения адресной государственной социальной помощи, будет проводиться с участием представителей Государственной службой занятости.

Как сообщает в понедельник Trend об этом сказал заведующий отделом политики социального обеспечения министерства труда и социальной защиты населения Бабек Гусейнов.

Он отметил, что данный вопрос отражен в поправках, которые предлагаются в закон "Об адресной государственной социальной помощи". Согласно предлагаемым изменениям, система адресной социальной помощи будет интегрирована в программу самозанятости.

"В ходе ознакомления с материально-бытовыми условиями граждан, обратившихся для получения адресной государственной социальной помощи, также будут оценены их возможности для привлечения к программе самозанятости. Если какой-либо член семьи будет обладать данным потенциалом, то ему наряду с получением адресной социальной помощи также будет предложено принять участие в программе самозанятости. Таким образом, занявшись достойным трудом, они смогут увеличить свои доходы", - сказал Бабек Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)