В минэкономики Азербайджана произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики произведено новое назначение, сообщает во вторник Trend.

Сахир Мамедханов назначен советником министра.

Соответствующий приказ был подписан министром экономики Микаилом Джаббаровым.

Сахир Мамедханов в 1993 году работал инспектором в Главной государственной налоговой инспекции Азербайджанской Республики, а также в 1994-1999 годах инспектором и начальником отдела.

В 1999 году работал заместителем начальника Главного управления по работе "с крупными налогоплательщиками", затем с 1999 года по 2001 год руководителем Главного управления.

С 2001 по 2009 годы он возглавлял специальный отдел налоговой службы при министерстве налогов.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 4 марта 2009 года был назначен заместителем министра налогов. С 29 марта 2016 года он занимал должность первого заместителя министра налогов.