Капитально отремонтирована судовая баржа “Нахчыван” (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Капитально отремонтирована судовая баржа “Нахчыван”, принадлежащая ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), сообщили в воскресенье Trend в ASCO.

Ремонтные работы были выполнены на судостроительном и судоремонтном заводе «Зыг». В рамках работ были капитально отремонтированы главный и вспомогательный двигатели, насос и сепараторы. Проведены сварочные работы по корпусу, а также работы по автоматике. Отремонтировано электрическое оборудование, установлены новые компрессоры. Помимо этого, в соответствии с современными требованиями отремонтированы жилые и служебные каюты баржи. Подводная и надводная части, вагонная палуба, верхняя палуба баржи были очищены и покрашены заново.

Судовая баржа, успешно прошедшая испытания в море, была возвращена в эксплуатацию. Длина баржи составляет 154,55 метра, ширина - 18,3 метра, максимальная скорость - 15 узлов.

(Текст: Турал Гараджаев)