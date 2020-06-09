В Азербайджане в эту пятницу в госструктурах не будет укороченного рабочего дня

БАКУ /Trend/ - В эту пятницу в Азербайджане в госструктурах не будет укороченного рабочего дня.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, передает во вторник Trend.

По его словам, в некоторых учреждениях обычный рабочий день будет и в субботу.

"На прошлой неделе возникли определенные проблемы в связи с больными, нуждающимися в диализе. Однако ввиду того, что на этой неделе медучреждения будут работать и в субботу, в связи с вышеуказанным вопросом проблем не будет", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)