Страны научились зарабатывать во время коронавируса

Некоторые страны научились зарабатывать и грамотно инвестировать свободные средства даже во время пандемии коронавируса. К такому выводу пришел Международный форум суверенных фондов (IFSWF), выдержки из исследования которого приводит CNBC, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Авторы проанализировали вложения суверенных фондов из 40 стран за период с 2017-го по начало 2020 годов и пришли к выводу, что их размер планомерно снижается. С 54,3 миллиарда долларов в 2017 году он упал до 35 миллиардов в 2019-м.

Еще до возникновения пандемии коронавируса деятельность суверенных фондов сталкивалась со множеством трудностей, говорится в исследовании. Среди них низкая ликвидность активов и зарегулированный рынок IPO (первичного размещения акций на бирже).

Однако во многом именно такие препятствия вынудили управляющих фондов искать альтернативные направления вложений, например, в секторе программного обеспечения и биотехнологий. Именно они оказались наиболее прибыльными, а их продукция — самой востребованной в условиях коронавируса.

В 2020 году в IT-сферу было инвестировано три миллиарда долларов средств суверенных фондов против двух миллиардов за весь прошлый год. Авторы пришли к выводу, что многие нынешние вложения можно назвать разумными и перспективными.

При этом IFSWF столкнулся с трудностями при подсчете инвестиций, поскольку немалая часть операций суверенных фондов из-за их скрытной политики засекречена. Суверенные фонды создаются правительствами государств для инвестирования свободных средств. Некоторыми странами они используются для вложений сверхдоходов от экспорта сырьевых ресурсов.