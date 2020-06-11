В Азербайджане упрощается доступ к финансовым услугам в сельской местности

БАКУ/Trend/ - ООО "Азерпочт" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий приступило к сотрудничеству с членом Группы Всемирного банка - Международной финансовой корпорацией (IFC).

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, целью сотрудничества является расширение доступа населения и частного сектора, в частности, отдаленной местности, к финансовым услугам.

Согласно проекту, "Азерпочт" и Международная финансовая корпорация будут сотрудничать в направлении разработки электронного денежного кошелька, позволяющего выполнять электронные финансовые операции.

Данное сотрудничество осуществляется в рамках проекта IFC "Электронные и цифровые финансовые услуги", который реализуется на основании партнерства с Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии.

Вышеупомянутая инициатива позволит населению и малым предпринимателям, в частности, живущим в сельской местности вдали от банковских филиалов, осуществлять платежи, не приходя в банки, и предоставит им цифровой доступ к основным банковским услугам. В то же время это сотрудничество откроет новые возможности для "Азерпочт".

В министерстве отметили, что благодаря реализации проекта "Азерпочт" сделает важный шаг в направлении обеспечения финансовой инклюзивности для большой части населения, не охваченной банковскими услугами. Эта инициатива также способствует диверсификации экономики Азербайджана и повышению темпов экономического роста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)