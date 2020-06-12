Число пассажиров ж/д Азербайджана сократилось на более чем 4 400 человек за 2 дня ужесточенного карантина

БАКУ/Trend/ - В период ужесточенного карантинного режима число пассажиров ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) сократилось на 4 480 человек, сообщили в пятницу в АЖД в ответ на запрос Trend.

Отмечено, что разница просчитана в сравнении с показателем прошлой недели: «В соответствии с решением об ужесточении карантинного режима 6 и 7 июня электрички Абшеронской кольцевой ж/д два дня не работали, точнее пассажироперевозок не осуществлялось. Для сравнения отметим, что в субботы и воскресенья, когда карантин не был ужесточен, то есть, 30 мая было перевезено 1 584, 31 мая – 2 896 пассажиров».

Напомним, что Оперативный штаб при Кабмине принял решение о продлении особого карантинного режима до 00:00 часов 1 июля. Также решением Оперативного штаба с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов из дома будет разрешено выходить только лицам, имеющим разрешение, а также тем, кто хочет участвовать на похоронах близкого родственника.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)