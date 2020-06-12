Милли Меджлис утвердил во втором чтении исполнение госбюджета Азербайджана на 2019 г.

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение во втором чтении был вынесен вопрос об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год, сообщает в пятницу Trend.

Было отмечено, что в 2019 году доходы госбюджета были утверждены в размере 23 168,0 миллиона манатов, расходы – 24 218,1 миллиона манатов.

7 672,3 млн. манатов (31,7%) бюджетных доходов приходятся на долю поступлений по линии Государственной налоговой службы при министерстве экономики, 4 408,6 млн. манатов (18,2%) – Государственного таможенного комитета, 11 364,3 млн. манатов (46,9%) – на долю трансферта в госбюджет от Госнефтефонда Азербайджана, 772,9 млн. манатов (3,2%) – на долю других доходов (578,9 млн. манатов - платные услуги бюджетных организаций, 182,6 млн. манатов – другие поступления, 11,4 млн. манатов – от поступлений от сдачи в аренду государственного имущества и земель, на которых находятся приватизированные государственные предприятия и объекты).

Доходы госбюджета в 2019 году без учета трансферта в госбюджет от Госнефтефонда составили 12 853,8 млн. манатов, что в сравнении с показателем 2018 года больше на 1 303,9 млн. манатов (11,3%).

Было отмечено, что расходы госбюджета на 2019 год были выполнены на 24 425,9 млн. манатов (97%) против прогноза в 25 190,0 млн. манатов. В сравнении с аналогичным показателем 2018 года это больше на 1 694,3 млн. манатов (7,5%).

В 2019 году 13 528,9 млн. манатов (55,4%) расходов госбюджета были направлены на текущие потребности (в сравнении с 2018 годом больше на 1974,5 млн. манатов или на 17,1%), 9372,2 млн. манатов (38,4%) – на основные (в сравнении с 2018 годом больше на 430,6 млн. манатов или на 4,8%), 1 524,8 млн. манатов (6,2%) – на расходы, связанные с услугой по государственному долгу и обязательствам.

Подчеркнуто, что 31,8% (7 761,3 млн. манатов) бюджетных расходов направлены на финансирование социальных расходов, что на 564,8 млн. манатов (7,8%) больше в сравнении с показателем 2018 года.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и утвержден во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)