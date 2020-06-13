Водный оператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме в период ужесточения карантина

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азерсу" с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня будет работать в усиленном режиме, сообщает в субботу Trend со ссылкой на АО.

В эти дни будет разрешена работа только необходимых производственных, эксплуатационных отраслей и сферы услуг.

Поэтому необходимое и ограниченное число работников зарегистрированы на портале www.icaze.e-gov.az.

Эти сотрудники будут приезжать на работу и уезжать на служебном транспорте ОАО "Азерсу".

Также эти лица могут приезжать на работу на личном транспорте, прошедшем регистрацию на портале.

В вышеуказанные дни будет круглосуточно работать call-center 955, и граждане смогут обращаться с проблемами, связанными с водоснабжением, канализацией, техническими проблемами в счетчиках и другими.

Также круглосуточно будет работать аварийная бригада. Абонентам Smart-счетчиков рекомендуется пополнить баланс до 14 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)