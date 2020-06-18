Вкладчикам четырех закрывшихся банков в Азербайджане выплачены компенсации в размере 61,6 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов выплатил через ОАО "Kapital Bank" и ОАО "Азербайджанский международный банк" вкладчикам находящихся в процессе ликвидации ОАО "Amrahbank", ОАО "AGbank", ОАО "NBC Bank" и ОАО "Atabank" компенсации по застрахованным вкладам в размере 61,6 миллиона манатов.

Как сообщили в четверг Trend в Фонде, выдача компенсаций вкладчикам ОАО "Atabank" и ОАО "Amrahbank" начата с первого июня 2020 и осуществляется в 35 филиалах посредством дебетовых карт ОАО "Kapital Bank" и системы быстрого перевода денег Xəzri.

Выдача компенсаций вкладчикам ОАО "AGbank" и ОАО "NBC Bank" начата с 16 июня 2020 года и осуществляется посредством дебетовых карт ОАО "Азербайджанский международный банк" в 20 филиалах.

Отмечается, что согласно статье 28.3 закона Азербайджана "О страховании вкладов", Азербайджанский фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение года с даты первой публикации уведомления о выдаче компенсаций.

(Текст: Турал Гараджаев)