В период ужесточенного карантина в Азербайджане этим лицам разрешено передвигаться со служебным удостоверением

БАКУ /Trend/ - В период ужесточенного режима карантина в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе некоторым лицам разрешено передвигаться по служебному удостоверению.

Как сообщает Trend, нижеуказанным лицам не надо получать разрешение на передвижение:

- сотрудникам Администрации Президента Азербайджана, Управления делами Президента Азербайджана, Медицинской службы Азербайджана, Аппарата и Управления делами Кабинета министров Азербайджана;

- депутатам и сотрудникам Аппарата Милли Меджлиса (парламент);

- руководителям центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителям;

- руководителям принадлежащих государству юридических лиц, в том числе созданных от имени государства публичных юридических лиц, и их заместителям;

- сотрудникам правоохранительных, судебных органов и органов, где предусмотрена военная служба, адвокатам;

- сотрудникам аккредитованных в Азербайджанской Республике дипломатических представительств и международных организаций и их местного персонала (на основании аккредитационных карт, выданных министерством иностранных дел Азербайджанской Республики).

Отметим, что ужесточенный режим карантина будет оставаться в силе в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе до 06:00 пятого июля.

(Текст: Турал Гараджаев)