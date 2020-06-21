Сферы, деятельность которых разрешена в Азербайджане в период ужесточенного режима карантина - СПИСОК
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня до 06:00 пятого июля на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района применяются ограничительные меры в связи с ужесточением особого режим карантина.
Как сообщили Trend в Оперативном штабе, в течение вышеуказанного периода разрешается деятельность нижеприведенных сфер обслуживания:
По сфере здравоохранения и социальной сфере:
- научные исследования и лабораторные услуги;
- услуги по больницам, поликлиникам и другим медицинским учреждениям;
- ветеринарные услуги;
- производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;
- социальные услуги;
- услуги по уходу за лицами с физическими, психическими, умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе.
По инфраструктурной сфере:
- коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии);
- производство и снабжение электроэнергией;
- мелиорация и водное хозяйство;
- телекоммуникация и услуги связи.
По сфере транспорта и логистики:
- грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;
- услуги железной дороги, морского пароходства, портов и автомобильных дорог;
- логистические услуги;
- общественный транспорт и услуги такси.
Основные виды производства:
- производство продукции оборонной промышленности;
- производство нефтяного оборудования и установок;
- производство пищевых продуктов и сырья для них, заготовка, хранение, оптовая продажа продуктов питания и оснащение ими;
- производство средств ежедневного ухода и гигиены;
- производство химических продуктов;
- сбор, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;
- земледелие, поочередное орошение, служба защиты растений и сбор урожая;
- добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
- транспортировка нефти и газа по трубопроводам;
- деятельность в металлургической промышленности;
- производство и ремонт строительной и бытовой техники;
- инженерные и проектные услуги;
- строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;
- производство упаковочной продукции;
- производство изделий из камня, металла и дерева;
- производство и ремонт мебели;
- забой животных.
По розничной и оптовой продаже:
- пункты продажи продовольственных товаров;
- аптеки;
- автозаправочные станции;
- зоомагазины, в том числе пункты продажи корма для животных;
- пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей;
- онлайн-продажи.
По бытовым услугам:
- сбор и утилизация бытовых отходов;
- химчистка;
- уборка жилых зданий, за исключением квартир;
- ремонт автомобилей;
- пункты мойки автомобилей;
- приюты для животных.
Средства массовой информации.
По финансовым организациям:
- банки и небанковские кредитные организации, ломбарды;
- инвестиционные компании, фондовые биржи;
- страховые организации;
- организации, оказывающие платежные услуги и клиринговые услуги.
По специальным видам услуг:
- услуги доставки;
- переводческие услуги;
- почтовые услуги;
- дезинфекционные услуги.
Адвокатская деятельность.
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Сферы, деятельность которых ограничивается в период ужесточенного режима карантина в Азербайджане - СПИСОК
Сферы, деятельность которых разрешена в Азербайджане в период ужесточенного режима карантина - СПИСОК
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