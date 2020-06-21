Сферы, деятельность которых разрешена в Азербайджане в период ужесточенного режима карантина - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня до 06:00 пятого июля на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района применяются ограничительные меры в связи с ужесточением особого режим карантина.

Как сообщили Trend в Оперативном штабе, в течение вышеуказанного периода разрешается деятельность нижеприведенных сфер обслуживания:

По сфере здравоохранения и социальной сфере:

научные исследования и лабораторные услуги;

услуги по больницам, поликлиникам и другим медицинским учреждениям;

ветеринарные услуги;

производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;

социальные услуги;

услуги по уходу за лицами с физическими, психическими, умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе.

По инфраструктурной сфере:

коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии);

производство и снабжение электроэнергией;

мелиорация и водное хозяйство;

телекоммуникация и услуги связи.

По сфере транспорта и логистики:

грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;

услуги железной дороги, морского пароходства, портов и автомобильных дорог;

логистические услуги;

общественный транспорт и услуги такси.

Основные виды производства:

производство продукции оборонной промышленности;

производство нефтяного оборудования и установок;

производство пищевых продуктов и сырья для них, заготовка, хранение, оптовая продажа продуктов питания и оснащение ими;

производство средств ежедневного ухода и гигиены;

производство химических продуктов;

сбор, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;

земледелие, поочередное орошение, служба защиты растений и сбор урожая;

добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

транспортировка нефти и газа по трубопроводам;

деятельность в металлургической промышленности;

производство и ремонт строительной и бытовой техники;

инженерные и проектные услуги;

строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;

производство упаковочной продукции;

производство изделий из камня, металла и дерева;

производство и ремонт мебели;

забой животных.

По розничной и оптовой продаже:

пункты продажи продовольственных товаров;

аптеки;

автозаправочные станции;

зоомагазины, в том числе пункты продажи корма для животных;

пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей;

онлайн-продажи.

По бытовым услугам:

сбор и утилизация бытовых отходов;

химчистка;

уборка жилых зданий, за исключением квартир;

ремонт автомобилей;

пункты мойки автомобилей;

приюты для животных.

Средства массовой информации.

По финансовым организациям:

банки и небанковские кредитные организации, ломбарды;

инвестиционные компании, фондовые биржи;

страховые организации;

организации, оказывающие платежные услуги и клиринговые услуги.

По специальным видам услуг:

услуги доставки;

переводческие услуги;

почтовые услуги;

дезинфекционные услуги.

Адвокатская деятельность.