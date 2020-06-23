Кабмин Азербайджана принял решение о выплате 190 ман по 8 городам и районам страны

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана принял решение о выдаче единовременной выплаты в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому и Масаллинскому районам, сообщает во вторник Trend.

Выплаты в размере 190 ман будут перечислены на банковские карты граждан вышекуказанных восьми городов и районов Азербайджана, в которых был ужесточен карантин.

(Текст: Кямаля Сеидова)