Вугар Гюльмамедов: Счетная палата восстановила в госбюджете свыше 130 млн манатов (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Счетная палата восстановила в госбюджете свыше 130 млн манатов.

Об этом сказал председатель Счетной палаты Вюсал Гюльмамедов, сообщает в среду Trend.

По его словам, меры по восстановлению лишних расходов продолжаются.

Он отметил, что в результате контрольных мер, проведенных в последние годы, Счетная палата восстановила в бюджете свыше 130 миллионов манатов средств финансовыми и иными средствами.

Гюльмамедов добавил, что за этот период в правоохранительные органы направлено 35 материалов. Правоохранительные органы дали им правовую оценку, и приняли целесообразные меры: «Функции Счетной палаты связаны с контролем над использованием государственных средств, и мы действуем в рамках полномочий национального законодательства в этой сфере. Мы строим работу по контролю на основе методологии, опирающейся на международные стандарты, осуществляем контроль согласно документам, составленным на основании требований существующего законодательства по использованию государственных средств».

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)