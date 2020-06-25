Агентство по развитию МСБ Азербайджана реализует проект в Новханы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В этот раз возможностями проекта «Цветущий Абшерон», совместно реализуемого Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ООО Bakı Abadlıq Xidməti, воспользовались жители поселка Новзханы Абшеронского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В рамках проекта каждой из 300 семей, проживающих в селе Новханы, предусматривается раздать в пределах 250-1000 саженцев различных растений (лаванда, розмарин).