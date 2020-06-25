Агентство по развитию МСБ Азербайджана реализует проект в Новханы (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 12:26)

БАКУ/Trend/ - В этот раз возможностями проекта "Цветущий Абшерон", совместно реализуемого Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и ООО Bakı Abadlıq Xidməti, воспользовались жители поселка Новзханы Абшеронского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В рамках проекта каждой из 300 семей, проживающих в селе Новханы, предусматривается раздать в пределах 250-1000 саженцев различных растений (лаванда, розмарин).

Каждая семья за определенные средства, выплачиваемые в месяц, будет ухаживать за этими растениями.

Спустя 6-12 месяцев растения будут возвращены, и по желанию, могут быть заменены новыми.

Важность проекта, реализуемого в условиях карантина в том, что семьи, не выходя из дома, получают дополнительный доход, выращивая растения на приусадебных участках и пополняя свой бюджет.

Проект «Цветущий Абшерон» нацелен на развитие самозанятости, получение малообеспеченными семьями большего дохода и поддержку на развитие семейных хозяйств, а также расширение территорий озеленения, внесение вклада в растениеводство и сельское хозяйство.

Растения, выращиваемые в рамках проекта, используются в работах по благоустройству. В будущем эти растения планируется использовать в переработке, производстве различных косметической и фармацевтической продукции и масел, а также для экспорта в качестве сырья.

В рамках проекта «Цветущий Абшерон», реализуемого с начала этого года, около 800 малообеспеченным семьям, проживающим в поселках Балаханы, Зиря и Новханы, планируется раздать около 200 тысяч различных растений.

На следующем этапе проект «Цветущий Абшерон» будет реализован в поселках Рамана и Шувелан.

Отметим, что в апреле этого года между ООО BİRGƏ, учрежденным Агентством по развитию МСБ, и Balaxanı Green Garden, функционирующим при ООО Bakı Abadlıq Xidməti, был подписан контракт о сотрудничестве по реализации проекта «Цветущий Абшерон».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)