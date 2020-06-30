Сферы деятельности в Азербайджане, в которых ограничено число сотрудников во время карантина (ТАБЛИЦА)
БАКУ /Trend/ - Постановлением Кабмина Азербайджана от 25 июня 2020 года ограничено число сотрудников ряда сфер, которым разрешен выход на работу в период ужесточенного карантина, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики.
С этими сферами деятельности, численностью сотрудников и примененными ограничениями можно ознакомиться в нижеследующей таблице:
(Текст: Кямаля Сеидова)
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Сферы деятельности в Азербайджане, в которых ограничено число сотрудников во время карантина (ТАБЛИЦА)
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