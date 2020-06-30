Азербайджан и Россия обсудили вопросы по разделению водных ресурсов между двумя странами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Азербайджана прошла в формате видеоконференции 18-я встреча Азербайджано-российской совместной комиссии по разделению водных ресурсов трансграничной реки Самур, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО.

В заседании, проведенном под руководством сопредседателя Азербайджана в Азербайджано-российской комиссии, зампреда ОАО Закира Гулиева, участвовали заведующие отделами "Мелиорации и водного хозяйства" Аждар Джавадов и Эльхан Гусейнов, члены комиссии, представитель МИД Азербайджана Анар Гусейнзаде, минэкологии и природных ресурсов Асиф Вердиев и Госпогранслужбы Фаиг Велиев.

На встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе по оперативному разделению и мониторингу водных ресурсов между двумя странами, очередная проверка технического состояния Самурского гидроузла и другие.

Отметим, что комиссия была создана на основании "Соглашения о сотрудничестве в сфере рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур между правительством Азербайджана и правительством России".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)