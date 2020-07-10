AZAL обратился к пассажирам

БАКУ /Trend/ - В связи с появлением различных сведений о продаже авиабилетов на специальные и чартерные рейсы ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), авиакомпания еще раз призывает пассажиров полагаться только на официальную информацию, предоставляемую Оперативным штабом при Кабинете министров, авиакомпанией или посольством/консульством.

Об этом говорится в сообщении AZAL, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

AZAL настоятельно рекомендует пассажирам приобретать авиабилеты на официальном сайте авиакомпании (www.azal.az), не поддаваться на провокации и не доверять неофициальной информации. В противном случае пассажир может потерять как время, так и деньги.

«Авиакомпания еще раз напоминает пассажирам, что вся информация о чартерных или специальных рейсах, выполняемых в период пандемии, размещается на сайте AZAL и на официальных страницах авиакомпании в социальных сетях», - говорится в сообщении.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования действий провокационного характера, а именно умышленного распространения недостоверной информации.

(Текст: Кямаля Сеидова.)