В Азербайджане зарплата наемных работников выросла на более чем 24%

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 июня 2020 года, число наемных работников в экономике страны выросло на 91 тысячу человек (5,7 процента) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1681,7 тысячи человек, из которых 930 тысяч работают в государственном, 751,7 тысячи человек - в негосударственном секторе, сообщает в пятницу Trend.

19,8 процента наемных работников были заняты в сфере образования, 17,9 процента - торговле, ремонте транспортных средств, 12,8 процента - промышленности, 8 процентов - в сфере медицинских и социальных услуг населению, 7,8 процента - строительстве, 6,7 процента - государственного управления и обороны, 4,5 процента - транспорта и складского хозяйства, 3,4 процента - научной, профессиональной и технической деятельности, 3,4 процента - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7 процента - финансовой и страховой деятельности, 14 процентов - в других сферах экономики.

С января по май 2020 года среднемесячный номинальный оклад наемных работников вырос на 24,9 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 728,9 маната.

Среднемесячный номинальный оклад был более высоким в горнорудной промышленности, сфера финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также в транспортной сфере и отрасли складского хозяйства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)