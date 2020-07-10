Метро закрылось после сокращения разрешений - Ягут Гараева

БАКУ/Trend/ - После принятия решения о сокращении количества разрешений на работу метро закрылось.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в оперативном штабе при Кабинете министров, сказала заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева:

"В начале было уменьшено количество разрешений для работников. Это решение не принимается одним человеком. Ситуация оценивается и только после этого принимается соответствующее решение".