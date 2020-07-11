Все прибывающие в Азербайджан водители тестируются - TƏBİB (Версия 2)
Версия 1 - 18:00
БАКУ /Trend/ - Все прибывающие в Азербайджан водители тестируются.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.
Она сообщила, что водители проходят проверку на границе, после чего им разрешается передвижение: "Позже в стране водители, прибывшие из-за границы, также находятся под медицинским контролем".
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