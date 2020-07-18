В МВФ заявили, что экономика США сократится в этом году на 6,6%

Спад экономики США составит в текущем году 6,6%, однако в 2021 году американскую экономику ждет рост на 3,9%. Такой прогноз содержится в обнародованном в пятницу Международным валютным фондом (МВФ) заявлении. Оно было подготовлено по итогам традиционного ежегодного обзора экономики США на основании 4-й статьи Устава МВФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, изложенным в прилагающейся к этому документу таблице отдельных основных экономических показателей, реальный ВВП Соединенных Штатов будет равен в 2020 году минус 6,6%. Тем не менее в следующем году он составит 3,9%, считают специалисты фонда.

"Самое продолжительное расширение [экономики] в истории США было отправлено под откос неожиданным приходом COVID-19. В целях сохранения жизней людей и поддержки системы здравоохранения в марте было необходимо "закрыть" экономику США в крупных масштабах. Несмотря на постепенное смягчение [санитарно-эпидемиологических] ограничений на уровне штатов и отмену распоряжений о карантине на дому с конца апреля, сопутствующий экономический ущерб был огромным. <...> Почти 15 млн американцев потеряли работу, многие предприятия мелкого и крупного бизнеса переживают финансовый стресс, а перспективы являются крайне неопределенными", - подчеркивают специалисты МВФ.

Как они полагают, "решения об отмене ограничительных мер должны вырабатываться со всей осторожностью, чтобы смягчить экономические издержки, одновременно сдерживая продолжающийся рост темпов заражения". "Для "починки" экономики [США] и возвращения к активности на уровнях, предшествовавших пандемии, вероятно, потребуется продолжительное время. В общем и целом в глобальном масштабе грядут трудные месяцы и годы. Особую обеспокоенность вызывает то, что число случаев COVID-19 все еще растет", - отмечают эксперты МВФ.

С их точки зрения, "основной риск [для американской экономики], который сложнее всего выразить в количественной форме, заключается в том, что рост числа заболевших COVID-19 в США способен привести к новому частичному закрытию [учреждений и предприятий] <...>".

"Уже имеются срочные предупредительные знаки, свидетельствующие о том, что глубина сокращения экономики и секторальное распределение экономических потерь приведут к системному росту бедности [в США], увеличивая число макроэкономических рисков", - указывают в фонде.

Критика американского протекционизма

Кроме того, миссия МВФ по итогам обзора подвергла критике протекционистские меры, активно применяемые Соединенными Штатами во внешней торговле.

"Следует предпринять усилия в целях отмены существующих торговых ограничений и повышенных таможенных пошлин, работая при этом со странами-партнерами <...>. Введение пошлин на импорт и другие шаги, предпринятые администрацией [США], подрывают открытость и стабильность глобальной торговли, увеличивая число ограничений <...>, а также провоцируют цикл ответных торговых мер", - заявляет фонд.

Глобальный кризис

Пандемия, вызванная новым коронавирусом, привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно апрельским заключениям МВФ, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%. Однако Всемирный банк (ВБ) 8 июня предупредил, что этот спад, по подсчетам его экспертов, составит 5,2%. Согласно выводам специалистов ВБ, ожидается тяжелейшая со времен Второй мировой войны рецессия.

Между тем администрация США считает, что американская экономика сумела довольно быстро преодолеть период спада и вновь встать на траекторию роста. Глава Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл, впрочем, признал в середине июня, что "существенная неопределенность относительно сроков и силы восстановления [американской экономики] сохраняется".