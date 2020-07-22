В Азербайджане стартовала еще одна социальная акция в поддержку мер по борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Для поддержки мер борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19), в рамках сотрудничества "государство-бизнес" стартовала еще одна социальная акция, сообщает в среду Trend.

По инициативе министерства экономики, при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей), компаниями "Mətanət A", Нефтчалинским автомобильным заводом, ООО "A.M.O." в рамках просветительской акции, которая будет проведена Баку и регионах страны, гражданам будут розданы медицинские маски, проведены просветительские беседы.

В ходе акции, которая была проведена в Баку, а также в Абшеронском, Лянкяранском и Масаллинском районах, офисы и волонтеры "Друг МСБ" раздали гражданам маски, проинформировали о мерах по профилактике коронавирусной инфекции. Акция прошла в людных местах - вблизи объектов общепита, торговли и услуг.

В рамках акции, которая будет проходить в течение июля-августа, гражданам почти 20 городов и районов страны планируется раздать более 20 тысяч медицинских масок.

(Текст: Кямаля Сеидова.)