Доходы госбюджета выросли на 15,5% - Таир Миркишили

БАКУ /Trend/ - Социально-экономические показатели I полугодия 2020 года уже известны и по этим статистическим данным необходимо провести анализ.

Об этом сказал Trend глава парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он отметил, что в период кризиса важны не количественные, а качественные изменения: «В кризис никто не удивляется уменьшению экономических показателей, это даже ожидаемо. Согласно статистическим данным, по результатам 6 месяцев 2020 года ВВП снизился на 2,7%, ненефтяной ВВП – на 2,5%, средства, направленные на основной капитал – на 2,7%, грузоперевозки – на 14,1%, пассажироперевозки – на 28,7%, банковские вклады населения - на 11,2%, внешнеторговый оборот – на 30%. Но зато на 2,2% увеличилось сельскохозяйственное производство, на 11,2% - ненефтяная промышленность, на 4,4% - услуги информации и связи, на 15,5% - доходы бюджета, на 0,6% - номинальные доходы населения, на 11,9% - кредитные вклады.

Это количественные показатели, а теперь обратимся к качественным. За последние 5 месяцев объем товарооборота по электронным фактурам вырос на 6,8%. Если учесть, что этот рост произошел на фоне уменьшения ВВП на 2,5%, то динамика процесса просматривается яснее. Несмотря на уменьшение розничного товарооборота на 1,7%, рост официального товарооборота на 15,3% должен считаться одним из качественных показателей».

Как отметил Миркишили, по состоянию на 1 июня рост фонда заработной платы вырос на 25%, что также один из качественных показателей с точки зрения улучшения условий социальной жизни людей: «Увеличение бизнес-кредитов на 1,8%, ипотечных кредитов – на 3,2% также важные показатели с точи зрения поддержки экономической активности. То, что более 60% кредитов это бизнес-кредиты - один из важных факторов, который обеспечит дальнейший экономический рост».

Глава комитета добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 37% безналичных операций в стране, проводимых по платежным картам, на 53% - электронной торговли, на 84% - интернет-банкинга также важные качественные показатели.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)