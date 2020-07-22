Великобритания и ЕС не смогут подписать торговое соглашение

Властям Великобритании и ЕС не удастся заключить соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С таким утверждением со ссылкой на высокопоставленный источник во вторник выступила газета The Daily Telegraph. Рабочая гипотеза состоит в том, что Британия будет осуществлять торговлю с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).

По сведениям источника издания, в настоящее время существует предположение, что "сделки не будет". Однако, отмечает газета, вероятность достижения "базового" соглашение в случае, если ЕС во время осенней сессии переговоров пойдет на уступки, все еще сохраняется.

"Правительство [Великобритании] давно дало понять, что готово к отсутствию сделки. Британия не собирается двигаться с мертвой точки по [таким] основным [пунктам], как рыбный промысел, поэтому все в руках ЕС", - приводит издание слова источника.

The Daily Telegraph отмечает, что переговоры сторон зашли в тупик по ключевым спорным вопросам потенциальной сделки. Текущий раунд обсуждения между представителем британского премьер-министра Бориса Джонсона на переговорах с ЕС Дэвидэм Фростом и главным переговорщиком Евросоюза по Brexit Мишелем Барнье завершится в четверг. При этом, указывает издание, какого-либо прорыва ни одна, ни другая сторона не ожидают.

Борис Джонсон 7 июля в телефонной беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что Великобритания готова перейти к торговле с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.

7 июля в Лондоне начались неформальные переговоры представителей Великобритании и Евросоюза, которые пока не могут преодолеть противоречия и достичь соглашения о формате будущих отношений между двумя сторонами. Как ранее сообщали обе стороны, наиболее сложными остаются разногласия относительно вылова рыбы. Лондон считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя это несовместимым с будущим статусом Великобритании как независимого прибрежного государства.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений. Как ранее подчеркивал Джонсон, он надеется, что проект будущего соглашения будет готов до конца июля.