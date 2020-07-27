Будет изучена возможность использования грунтовых вод из Бакинского метрополитена

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет изучена возможность использования образующихся в Бакинском метрополитене грунтовых вод.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева "Плане мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020 - 2022 годы".

Планом предусматривается извлечение грунтовых вод, формирующихся на территории Бакинского метрополитена в результате подземных и дождевых вод, вместо слива в канализационную сеть и изучения возможности их использования.

Помимо этого Кабинету министров будут представлены предложения по использованию альтернативных источников, в том числе грунтовых, очищенных сточных, коллекторно-дренажных, используемых в рыбоводных хозяйствах вод и воды Каспийского моря, а также проект правил в связи с заказом, проектированием, бурением и эксплуатацией субартезианских и артезианских скважин.