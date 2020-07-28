В Азербайджане планируется рост экспорта фундука (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана совместно с Ассоциацией производителей и экспортеров фундука провели онлайн встречу с фермерами, занятыми производством фундука.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, во встрече также приняли участие сотрудники Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства.

В ходе встречи были обсуждены производство и экспорт фундука, проблемы, с которыми сталкиваются производители и экспортеры, случаи заражения продукции на производственных участках и хранилищах вредителями, меры борьбы против них, причины образования ядовитого афлотоксина. Была дана информация о работе, проделанной в стране в области развития фундуководства. Было отмечено, что начиная с 2016 года в Загатальском, Гахском, Балакенском, Огузском, Шекинском, Хачмазском, Исмаиллинском, Гусарском, Губинском и Шабранском районах начата интенсивная посадка новых садов. По сравнению с 2015 годом площадь садов фундука в 2019 году, увеличившись в 2,4 раза, выросла с 32,7 тысячи до 79,5 тысячи гектаров. Наряду с тем, что продукция выводится на местные рынки, она также экспортируется в Россию, Италию, Германию, Украину и другие страны. В последние годы с точки зрения прибыльности сельскохозяйственной продукции фундук занимает второе место после помидоров. Так, по сравнению с 2016 годом экспорт фундука в стоимостном выражении, увеличившись на более чем 20 миллионов долларов, составил в 2019 году 125,6 миллиона долларов. В дальнейшем планируется рост этого показателя за счет создания новых садов фундука.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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