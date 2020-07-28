В Азербайджане внедряются новшества в связи с программой самозанятости

БАКУ /Trend/ - Лица, зарегистрированные в местных структурах Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения в качестве безработных и соискателей, и привлеченные к программе самозанятости, будут обеспечиваться соответствующим имуществом без прохождения тренингов в период карантина.

Об этом во вторник сказала Trend пресс-секретарь Агентства Асмар Наджмеддингызы.

По ее словам, обычно привлеченные к программе самозанятости лица получали товары и материалы после участия в тренингах. Однако в текущих условиях, учитывая режим карантина в связи с распространением пандемии, эти лица будут обеспечены соответствующим имуществом без привлечения к тренингам.

"Таким лицам с помощью местных органов занятости будут выданы соответствующие материалы, оборудование и другое имущество на основании бизнес-плана. Тренинги планируется проводить в режиме онлайн после завершения карантина. В этой связи Государственное агентство занятости проводит подготовительные работы", - сказала Асмар Наджмеддингызы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)