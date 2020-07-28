Микаил Джаббаров принял участие в 5-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В формате видеоконференции 28 июля состоялось 5-е ежегодное заседание Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Как сообщили во вторник Trend в министерстве экономики, в заседании, организованном на тему "Подход АБИИ по оказанию поддержки членам в среднесрочной и долгосрочной перспективе до 2030 года", были обсуждены долгосрочные тенденции и краткосрочные макроэкономические изменения по развитию азиатского региона, меры, принятые АБИИ в борьбе с COVID-19, поддержка, предлагаемая странам-участницам банком, и другие вопросы.

Почетный гость ежегодного заседания, председатель КНР Си Цзиньпин, выступив с речью, отметил, что созданный в направлении региональной координации с целью развития азиатской инфраструктуры АБИИ, объединяющий 102 страны-участницы, превратился в финансовый институт международного уровня. Он выразил удовлетворение успешной деятельностью АБИИ, поддержкой, оказанной банком странам-членам в период пандемии коронавируса, и дал рекомендации в связи с предстоящей деятельностью банка.

Выступив на мероприятии, управляющий АБИИ от Азербайджана, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что наша страна придает большое значение развитию сотрудничества с АБИИ, проинформировал о совместно реализованных проектах, и развитии корпоративной политики в течение предстоящих 10 лет. Было отмечено, что поддерживающий региональную торговлю и энергетическую безопасность Европы проект TANAP является одним из удачных образцов сотрудничества с АБИИ. Отметив, что Азербайджан имеет выгодное географическое положение, министр экономики довел до сведения участников, что создав современную инфраструктуру наша страна превратилась в международный транспортный узел, а также роль самого короткого транспортного пути между Азией и Европой - железной дороги Баку - Тбилиси - Карс и нового Бакинского порта в расширении сотрудничества между региональными странами.

Было подчеркнуто, что несмотря на все усилия Азербайджана по региональному развитию, агрессивная политика Армении создает серьезные помехи для расширения экономического сотрудничества в регионе и ограничивает полную реализацию экономического потенциала. Микаил Джаббаров довел до сведения участников мероприятия, что в течение последних трех десятилетий 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана находятся под оккупацией Армении, свыше миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, начиная с 12 июля вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджана, находящиеся не в прифронтовой зоне, а на границе между двумя странами, в результате чего погибли и были ранены военнослужащие и гражданские лица, провокация Армении целенаправленно усиливает напряженность вокруг конфликта, оккупационная политика соседней страны подвергает серьезному риску энергетические и транспортные мегапроекты в регионе.

Рассказав о негативных воздействиях пандемии COVID-19, Микаил Джаббаров проинформировал о мерах, принятых в направлении устранения этих воздействий, подчеркнул, что в Азербайджане создана благоприятная бизнес-среда и продолжаются инновационные реформы, направленные на развитие частного сектора. Было отмечено, что начата организация филиала Центра четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума в Азербайджане, призванного сыграть роль важной платформы для глобального многостороннего сотрудничества. Министр экономики рассказал о постпандемических трендах Азербайджана, подчеркнул, что приоритетными направлениями являются цифровая экономика, ИКТ, агробизнес, строительство, горно-добывающая, нефтехимическая и туристическая индустрии, отметив также возможности расширения сотрудничества в данных областях.

Президент АБИИ Цзинь Лицюнь предоставил информацию о деятельности банка, о мерах, осуществленных в направлении стимулирования экономического роста и развития инфраструктуры в азиатском регионе.

На мероприятии был представлен отчет АБИИ за 2019 год, состоялся обмен мнениями по поводу приема новых членов, очередного ежегодного заседания, который планируется провести в будущем году.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)