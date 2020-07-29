Шахин Мустафаев: В водохранилищах имеются для использования 2,3 млрд кубометров воды

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев этого года показатель водности в реках Азербайджана cнизился на 46 процентов, что является очень серьезным вопросом.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, сообщает в среду Trend.

По его словам, если в 2019 объем выпавших осадков уменьшился на 17 процентов, то за 6 месяцев этого года уменьшение составило уже 25 процентов. Это привело к резкому уменьшению водных ресурсов в стране: "Вместимость основных водохранилищ страны составляет 20,5 млрд кубометров, однако объем воды в них сегодня составляет 10,9 млрд кубометров. Если учесть, что 8,6 млрд кубометров - это так называемый "мертвый" объем, значит для использования у нас имеются только 2,3 млрд кубометров".

Шахин Мустафаев привел для сравнения следующие цифры, отметив, что в прошлом году в этот день объем воды составлял 12,5 млрд кубометров, то есть на 1,6 млрд кубометров больше, в 2018 году - 13,8 млрд кубометров: "Вместимость основного, Мингячевирского водохранилища составляет 15,7 млрд кубометров, "мертвый" объем - до 7 млрд кубометров. Сегодня там всего 8,6 млрд кубометров воды, в прошлом году это были 9,6 млрд кубометров. Это значит, что ситуация достаточно напряженная".

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова)