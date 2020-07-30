В Азербайджане более 140 тысяч предпринимателей получили финансовую помощь государства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются меры по государственной поддержке предпринимателей, пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Как сообщили в четверг Trend в Государственной налоговой службе при минэкономики, в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года, на 28 июля для выплаты определенной части заработной платы наемных работников обратились 29 062 налогоплательщика, а для получения финансовой поддержки 118 551 частный (микро) предприниматель, в целом 147 613 налогоплательщиков, занятых в пострадавших от пандемии сферах экономики.

Обращения, поступившие от 25 233 предпринимателей по выплате части заработной платы 219 768 наемных работников, рассмотрены, утверждены и переданы в министерство финансов для перечисления назначенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков, обращения других налогоплательщиков находятся на стадии рассмотрения. Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодняшний день обращениям составляет 99,13 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусматривается выплатить на втором этапе составляет 49,56 миллиона манатов. На 28 июля Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 97,95 миллиона манатов 24 825 налогоплательщикам по зарплатам 215 689 наемных работников, в том числе по второму месяцу - 48,5 миллиона манатов.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступили обращения от 118 551 налогоплательщика, 111 067 обращений расследованы, утверждены и представлены Минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 63,6 миллиона манатов. На 28 июля Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 63,5 миллиона манатов 106 765 частным (микро) предпринимателям.

В министерстве отметили, что информация о результатах подачи заявок в рамках программы финансовой поддержки и перевода средств на банковский счет отправляется в виде уведомлений в электронные кабинеты налогоплательщиков в интернет-налоговом управлении (www.e-taxes.gov.az) и на сотовые телефоны в виде SMS. По возникающим вопросам налогоплательщики могут обращаться в колл-центр “195” Государственной налоговой службы и местные налоговые органы, где они состоят на учете.

Отметим, что по следующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами, ответами на них и другой полезной информацией:

Министерство экономики: https://bit.ly/3c7VAAt

Государственная налоговая служба при министерстве экономики: ttps://bit.ly/2VlICZ7

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)