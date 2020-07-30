В Положение об Информационной системе «Электронное сельское хозяйство» внесены поправки - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении поправок в Информационную систему «Электронное сельское хозяйство», утвержденную указом главы государства № 897 от 23 декабря 2019 г.

Согласно указу, в Положение вносятся нижеследующие изменения:

В конце подпункта 1.1. 5.1.23 знак «точка» заменяется знаком «двоеточие», и добавляется подпункт 5.1.24 следующего содержания:

«5.1.24. информация о теплицах, где выращивается сельскохозяйственная продукция, холодильных складах и зерновых элеваторах»;

В подпункт 1.2. 7.1.1 добавляется 13-й абзац следующего содержания:

"13. Вносить информацию о выращиваемой в теплицах сельскохозяйственной продукции по отчетной форме, установленной Информационной системой «Электронное сельское хозяйство»;

К подпункту 1.3. 7.1.3 добавляется 10-й абзац следующего содержания:

«10. Вносить информацию о зерновых элеваторах и холодильных складах, используемых для хранения заготовленной фермером продукции по отчетной форме, установленной Информационной системой «Электронное сельское хозяйство».

Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.