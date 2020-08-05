Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения на 78 объектах предпринимательства

БАКУ /Trend/ - В целях мониторинга за исполнением методических указаний о мерах профилактики распространения коронавируса (COVID-19), утвержденных Постановлением Кабинета министров, Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело рейд на 220 предприятиях общественного питания и торговли продуктами питания.

Как сообщили Trend в агентстве, из 78 объектах были выявлены факты несоблюдения или грубого нарушения ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров.

Нарушения зафиксированы в следующих городах и регионах Азербайджана: Баку, Кюрдамир, Агсу, Гейчай, Шамахы, Сабирабад, Ширван, Шабран, Шамкир.

В сообщении отмечается, что АПБ и впредь будет продолжать проверочно-контрольные мероприятия в объектах общественного питания и продуктовых магазинах, действующих в Баку и регионах, будут приниматься самые жесткие меры в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих методические указания, утвержденные постановлением Кабинета Министров.

(Текст: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)