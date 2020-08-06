Министр экономики: Темпы падения экономики Грузии стали снижаться

После месячного тестового режима в Грузии успешно и полноценно заработала платформа бизнес-визитов, заявила на брифинге после заседания координационного совета министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Для того, чтобы совершить деловой визит в Грузию, граждане со всего мира заранее должны будут заполнить соответствующую форму и отметить соответствующее ведомство, по приглашению которого они приезжают. Приезжающие в Грузию в командировку обязаны делать ПЦР-тест на COVID-19 каждые 72 часа или пройти обязательный 14-дневный карантин за собственные средства. Такая мера не относится к гражданам пяти стран - членов ЕС, с которыми Грузия безоговорочно открыла свои границы.

"Сегодня у нас уже есть довольно впечатляющая статистика – до 2,7 тысячи заявок из разных стран, это как страны региона, так и Европы, откуда бизнес-визитер хочет приехать с краткосрочным визитом, и вы знаете, что в данном случае они имеют право без обязательного карантина с определенной периодичностью проводить ПЦР-тест за свой счет", - сказала Турнава.

Темпы падения экономики Грузии стали снижаться - новые цифры воодушевили министра экономики страны, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

По ее словам, это безопасно для жителей Грузии, а также даст возможность стране оживить бизнес-процессы и поддерживать связи с инвесторами.

Турнава отметила, что через несколько дней будет проведена еще одна презентация новой платформы, благодаря которой в Грузию на длительный срок смогут приехать иностранные визитеры, желающие работать дистанционно отсюда.

"Существует очень высокий интерес к этому направлению, в том числе со стороны различных международных финансовых институтов и тех, кто перешел на дистанционный режим работы, так что Грузия станет именно тем местом, откуда они смогут работать в своих корпорациях, но будут жить в Грузии", - отметила Турнава.

Согласно проекту, правительство в исключительном порядке разрешит фрилансерам (свободным работникам) из любых стран въезд в Грузию и проживание на территории страны не менее шести месяцев.

Для желающих обосноваться в Грузии на длительное время уже разработана электронная платформа, на которой принимаются заявки.

Для долгосрочных визитов нужно заполнить эту заявку и получить предварительное подтверждение, необходимое для пересечения границы страны. Среди информации, которую надо предоставить, - данные о сфере деятельности и работодателе и предварительное согласие на обязательный 14-дневный карантин.