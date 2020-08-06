Авиабилеты на рейсы Баку-Нахчыван будут продаваться по-новому - AZAL

Экономика 6 августа 2020 15:21 (UTC+04:00)
Авиабилеты на рейсы Баку-Нахчыван будут продаваться по-новому - AZAL

БАКУ/Trend/ - Начиная с сегодняшнего дня реализация авиабилетов AZAL на рейсы Баку-Нахчыван будет осуществляться по-новому, сообщает Trend со ссылкой на AZAL.

Учитывая большой спрос и ограниченное число рейсов в период пандемии, продажа авиабилетов на указанном выше маршруте отныне будет осуществляться в порядке очередности.

Записаться в очередь можно двумя способами:

- через онлайн-форму на сайте azal.az по ссылке: https://help.azal.az/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=360000853919 ;

- через письменное обращение в WhatsApp по номеру: +99470 4374081.

При обращении пассажиры должны будут отправить отсканированные копии своих удостоверений личностей, а также контактные номера для обратной связи.

Учитывая чрезвычайно высокий спрос на полеты в Нахчыван, авиакомпания просит принять во внимание, что на ближайшие дни по данному направлению свободных мест нет.

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