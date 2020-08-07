В Азербайджане увеличится число получателей страховых выплат по безработице

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане планируется увеличение числа получателей страховых выплат по безработице.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, покрытие страховых выплат по безработице будет расширено в качестве поддержки социальной защиты безработных.

Министр отметил, что если законопроект будет принят, то увеличится количество людей, получающих страховые выплаты по безработице, и в текущем году этот показатель достигнет 20 тысяч.

По его словам, законопроект о смягчении условий выплаты уже обсуждается в парламенте.