В Азербайджане увеличится число получателей страховых выплат по безработице
БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане планируется увеличение числа получателей страховых выплат по безработице.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
По его словам, покрытие страховых выплат по безработице будет расширено в качестве поддержки социальной защиты безработных.
Министр отметил, что если законопроект будет принят, то увеличится количество людей, получающих страховые выплаты по безработице, и в текущем году этот показатель достигнет 20 тысяч.
По его словам, законопроект о смягчении условий выплаты уже обсуждается в парламенте.
Бабаев также сказал, что в рамках мер социальной поддержки более 15 тысячам одиноких граждан и инвалидов старше 65 лет были оказаны социальные услуги на дому.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Жаля Гасымова)
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