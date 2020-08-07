Министр экономики Азербайджана провел онлайн-встречу с предпринимателями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров седьмого августа провел онлайн-встречу с предпринимателями.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в мероприятии приняли участие руководящие лица минэкономики, а также более 280 предпринимателей, занятых в сферах, пострадавших от пандемии. Основной целью проведения встречи было обсуждение бизнес-деятельности, правил поведения в сфере производства и услуг в новых условиях, методов устранения негативного воздействия пандемии на частный сектор.

Выступая на встрече министр экономики отметил, что хоть 2020-й год и начался для Азербайджана успешно, пандемия, как и во всех других странах, создала для национальной экономики новые вызовы, а вынужденные ограничительные меры привели к снижению экономической активности и финансовым потерям бизнеса. Чтобы минимизировать отрицательное воздействие пандемии на национальную экономику, субъекты предпринимательской деятельности и уровень занятости, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед государственным органами очень серьезные задачи. Для их выполнения Кабинетом министров был принят широкий пакет программ экономической помощи, а также ряд важных документов, направленных на поддержку бизнеса в кратко- и среднесрочной перспективе.

Отметив ведущую роль частного сектора в экономике, министр отметил, что в соответствии с поручением главы государства Кабинет министров принял решение о продолжении предоставления финансовой поддержки субъектам бизнеса. Согласно данному решению, в целях минимизации воздействия сложившейся ситуации на деятельность предпринимателей, и для сохранения уровня занятости, налогоплательщики, занятые в сферах, пострадавших от пандемии, вновь получат от государства поддержку в размере месячного фонда заработной платы, а наиболее нуждающейся части индивидуальных предпринимателей (микробизнес) будет оказана повторная финансовая помощь в размере 250 манат. Министр экономики также сообщил, что только за один месяц была одобрена выдача кредитов на сумму более 12 миллионов манатов посредством Электронной Кредитной Платформы, созданной с целью сделать более простым и прозрачным процесс предоставления кредитов предпринимателям под гарантии государства.

Было отмечено, что предприниматели, как и общество в целом, должны приспособиться к новым условиям, так как неизвестны сроки окончания пандемии. Нужно адаптироваться к новому образу жизни, и чем раньше субъекты предпринимательства начнут соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, тем быстрее станет возможным восстановление и развитие их бизнеса.

На заранее объявленный адрес электронной почты, в том числе и во время онлайн-встречи, поступили многочисленные вопросы от предпринимателей, на многие из которых министром были даны ответы и комментарии. Выступавшие на встрече предприниматели отметили негативное воздействие на их деятельность сложившейся ситуации, подчеркнули необходимость государственной поддержки для скорейшего устранения экономических потерь и восстановления экономики.

На встрече были также обсуждены предложения по смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику, а также скорейшие пути для оживления и восстановления бизнеса. Было особо подчеркнуто, что применение новых правил в сфере бизнеса зависит не только от предпринимателей, но и от каждого члена общества.

(Текст: Турал Гараджаев)