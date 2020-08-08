Правительство Азербайджана окажет поддержку предпринимателям в области развития цифровой инфраструктуры

БАКУ/Trend/ - Если переход к цифровизации экономики в Азербайджане продолжится, государство сможет реализовать механизм поддержки предпринимателей.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель министра экономики страны Ровшан Наджаф.

По его словам, в последнее время наблюдается высокая тенденция в предоставлении услуг на дальние расстояния с использованием цифровых платформ: "Если переход к цифровой экономике будет продолжен, это положительно повлияет на долгосрочную трудоспособность предпринимателей. Со своей стороны правительство также окажет поддержку предпринимателям в области развития цифровой инфраструктуры".