В Азербайджане социальные выплаты в этом году выросли более чем на 700 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - В январе - июле из Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения выплачены пенсии, пособия, стипендии и адресная социальная помощь 2 571 тысяче человек.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в этом направлении выплачено 3 349 миллионов манатов, что на 26,76 процента или 707 миллионов манатов выше аналогичного показателя прошлого года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)