Назначен новый исполнительный директор в ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания"
БАКУ/Trend/ - В ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" назначен новый исполнительный директор.
По данным Trend, на должность исполнительного директора ОАО " Азербайджанская инвестиционная компания " назначен Ульви Мансуров.
Отметим, что Ульви Мансуров в 2012-2015 годах учился в британском Университете "Уорвик", является выпускником программы Warwick Business School, доктором философии по экономике. Он занимал должности председателя правления" Bank Technique", заместителя председателя правления Международного банка Азербайджана, генерального директора ООО" Azerpocht". До последнего назначения занимал должность начальника Главного управления цифрового налогового администрирования Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.