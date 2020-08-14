В США заявили, что власти удовлетворены выполнением торговых договоренностей Китаем

Власти США удовлетворены тем, как Китай выполняет сейчас условия первого этапа торговых договоренностей между Пекином и Вашингтоном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Что касается торговли, мы взаимодействуем, пока [представитель США на торговых переговорах Роберт] Лайтхайзер удовлетворен прогрессом", - сказал помощник президента США Дональда Трампа. Кадлоу заострил внимание на том, что Китай значительно увеличил закупки сельскохозяйственной продукции в США. Он не согласился с репликой журналиста о том, что из-за роста напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном "со сделкой можно попрощаться".

Говоря о властях Китая, Кадлоу отметил: "Я не утверждаю, что они выполнят обещания относительно всех составляющих [торговых] договоренностей. Мы этого пока не знаем". Как он пояснил, речь, в частности, идет о соблюдении в Китае "прав интеллектуальной собственности", а также применении практики "принуждения к передаче технологий".

Кадлоу подчеркнул, что "в остальном отношения с Китаем не являются хорошими". "Есть большие проблемы", - отметил он.

Как заявил в июле Трамп, значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. В то же время он признал, что Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции "в рекордных объемах".

Церемония заключения договоренностей по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Пекин согласился увеличить закупку американской продукции на 76,7 млрд и 123,3 млрд долларов в течение первого и второго года действия соглашения. Речь идет как о сельскохозяйственных, так и о прочих товарах. Вашингтон рассчитывает, что таким образом ему удастся существенно сократить торговый дефицит.