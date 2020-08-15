Число клиентов в кафе и ресторанах должно быть сокращено вдвое - АПБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Персонал и клиенты в предприятиях общественного питания в период карантина должны соблюдать особые правила поведения.

Как сообщили в субботу Trend в Агенстве пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана, учитывая прямое влияние массового скопления людей во время пандемии коронавируса (COVID-19) на интенсивность распространения заболевания для предотвращения вспышек COVID-19 или распространения вируса в заведениях общественного питания на открытом воздухе персоналу и потребителям в этих заведениях необходимо соблюдать особые правила поведения. В связи с этим на предприятиях общественного питания, работающих на открытом воздухе в соответствии с действующим законодательством, прием клиентов должен быть вдвое меньше действующих норм и правил и, соответственно, площадь на размещение одного человека должна быть увеличена вдвое. Расстояние между сиденьями за одним столом в обеденных залах должно быть не менее одного метра, а расстояние между столами не должно быть менее двух метров.

Для снижения риска заражения поверхности общего пользования в общественных местах необходимо очищать и дезинфицировать. Работы по дезинфекции в рабочее время должны проводиться в наиболее используемых местах (входы, касса и другие), а по завершении рабочего дня на всей территории заведения. Заведения должно быть обеспечено моющими средствами, дезинфицирующими веществами, проточной холодной и горячей водой. Содержание в чистоте санитарно-бытовых помещений (санузел, душевая, раздевалка) является обязательным условием.

Персонал также должен соблюдать правила личной гигиены, иметь комплект чистой униформы на смену. С учетом многочисленных контактов в течение дня работники, в частности, должны быть обеспечены защитными средствами и дезинфектантами.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)